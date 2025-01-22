بالفيديو.. جرحى بعملية طعن بـ«تل أبيب» نفذها أجنبي وإسرائيل ترسل تعزيزات إلى جنين

أعلنت السلطات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، أن المهاجم الذي أقدم على طعن 5 أشخاص في تل أبيب قبل أن يقتل برصاص رجال أمن “أجنبي”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة عدة أشخاص بجروح مختلفة في عملية طعن في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن مدنيا مسلحا أطلق النار على منفذ العملية.

وأفادت هيئة البث بإصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية الطعن، ولاحقا قال موقع “واللا” العبري إنارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب إلى 4 ومفوض الشرطة في طريقه إلى موقع الحدث.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “منفذ عملية الطعن يبدو مغربيا يحمل الجنسية الأمريكية”، مشيرة إلى أنه “يشبته بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب”.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن “مواطنة إسرائيلية قامت بقتل منفذ عملية الطعن بمسدسها الشخصي”.

ويدعى منفذ عملية الطعن في تل أبيب عبد العزيز قاضي، ويبلغ من العمر 30 عاما، وكان قد دخل إلى إسرائيل في 18 يناير الجاري.

وفي أعقاب العملية، قال وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، “إن مفتشي الأمن في مطار بن غوريون أوصوا بعدم إدخال منفذ العملية إلى إسرائيل، دون توضيح الأسباب”.

وأضاف أنهم “أحالوه للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التي للأسف قررت السماح بدخوله”، ودعا رئيس الشاباك، رونين بار، إلى “التحقيق في هذا الحادث الخطير واستخلاص العبر”.

إسرائيل تدفع تعزيزات عسكرية إلى جنين



ودفع الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عددا من الآليات وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري.

وحسب الوكالة، دمرت جرافات إسرائيلية الشوارع قرب مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم. وأضافت أن قوة من الجيش الإسرائيلي تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في وقت سابق من الثلاثاء، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية مسيّرة وحربية.

وليل الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب (29 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تعنك غربي مدينة جنين. وأفادت أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باحتجاز القوات الإسرائيلية جثمان الشاب القتيل.

وبمقتله، يرتفع عدد القتلى في محافظة جنين إلى 10، إذ قتل 9 فلسطينيين من بينهم طفل وأصيب 40، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية، الثلاثاء.