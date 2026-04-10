جنود إسرائيليون يلقون «جثة» من مبنى بالضفة

أثار الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ جدلا واسعا بعد أن أعاد نشر مقطع فيديو صادم يعود إلى عام 2024، يظهر جنودا إسرائيليين وهم يلقون جثة من سطح مبنى في الضفة الغربية.

وأرفق ميونغ الفيديو بتعليق شدد فيه على ضرورة احترام القانون الإنساني في جميع الظروف، واصفا الحادثة بأنها “صادمة”.

وأوضح أن الواقعة تعود إلى سبتمبر 2024، مشيرا إلى أنها خضعت لتحقيق من قبل السلطات الإسرائيلية.

ولم يوضح مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أسباب إعادة نشر الفيديو في هذا التوقيت، كما لم يتطرق بشكل مباشر إلى التطورات الجارية في الشرق الأوسط، لكنه كتب أن “الدروس المحفورة في جروح الماضي المؤلمة يجب ألا تتكرر كمآسٍ جديدة”.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حكومة سيئول إرسال الدبلوماسي تشونغ بيونغ-ها مبعوثا خاصا إلى إيران لبحث سلامة الرعايا الكوريين ومتابعة التطورات المرتبطة بالوضع في مضيق هرمز.

이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠습니다.



우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없습니다. https://t.co/owqj9Rg1lk — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 9, 2026