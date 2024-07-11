 بالفيديو.. حادث جديد يضرب طائرة «بوينغ» أثناء الإقلاع

سقطت عجلة طائرة ركاب أمريكية من طراز “بوينغ 737” أثناء مرحلة الإقلاع من مطار بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في حادث خطير هو الثاني في أقل من 48 ساعة.

وذكرت الأنباء أن أحدا لم يصب بأذى من الركاب البالغ عددهم 180 راكبا، واقتصرت الأضرار على نشوب حريق صغير أثناء عودة الطائرة للهبوط في المطار نفسه وتمت السيطرة عليه.

وقبل يومين، وقعت شركة “بوينغ” في ورطة جديدة بعد فقدان إحدى طائراتها عجلتها أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلس.

ويأتي ذلك كحلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الطائرات.