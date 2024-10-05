بالفيديو.. حالة غريبة تصيب سيّدة في تركيا

في “حالة غريبة جدا” عاشتها امرأة في تركيا، وأثارت تساؤلات الأطباء، حيث دخلت في حالة “عطس منذ أكثر من أسبوعين بلا توقف”.

وبحسب صحيفة “هابرلي haberle”، أصيبت “بينظير إيدن، امرأة من مدينة بطمان جنوب شرقي تركيا، بحساسية في أنفها وبدأت تعطس بلا توقف وظلت على هذه الحالة لمدة أسبوعين، حيث بدأت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، بالعطس في 18 سبتمبر الماضي، دون توقف، ولم تنجح محاولات علاجها في المنزل”.

وقالت الصحيفة: “رغم ذهابها إلى المستشفى ومحاولات عائلتها علاج هذه الحالة، إلا أن زياراتهم اليومية للمستشفى لم تسفر عن أي نتائج مفيدة، إذ تمكن الأطباء من معالجتها وتوقفت عن العطس لكن عادت لتعطس من جديد فأغمي عليها من التعب لكثرة انقباض عضلات جسمها وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة أنقرة، لإجراء فحوصات دقيقة ومحاولة علاجها”.

وبحسب الصحيفة، قالت عائلة “بينظير”، إنها تعيش في حالة من القلق والخوف بسبب هذه الحالة الغامضة، التي أثّرت بشدة على حياة ابنتهم اليومية، فالعطس المستمر يمنعها من القيام بالأنشطة الأساسية مثل تناول الطعام والشراب، ما جعل وضعها الصحي يتدهور أكثر”.

وبحسب عائلة المريضة، فإن “الوقت الوحيد الذي تتوقف فيه عن العطس هو عندما تكون نائمة”، مضيفة أن “بينظير”، تستلقي كما لو كانت في نوم الموت، لا تستطيع الأكل على الإطلاق، فهي تضطر إلى التخلص من الماء الذي تشربه لأنها تعطسه”.

وقالت طبيبة الأعصاب سيفدا ساريكايا، إن “العطس المستمر حالة نادرة ويمكن أن يتطور بعد الإصابة بالعدوى، وناشدت وزارة الصحة التركية لنقل “بينظير آيدن”، إلى أحد مراكز الأبحاث لإجراء الدراسات العلمية عليها”.