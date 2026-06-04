بالفيديو.. «حذاء ترامب» يشعل مواجهة داخل الكونغرس الأمريكي

تحول اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إلى مواجهة سياسية حادة وسجال علني، بعد مشادة كلامية بين عضو مجلس النواب سارة جاكوبس ووزير الخارجية ماركو روبيو، تخللتها إشارة غير مألوفة إلى “حذاء” أثار جدلًا واسعًا داخل الجلسة وخارجها.

وخلال الجلسة، وجهت النائبة سارة جاكوبس انتقادات مباشرة لوزير الخارجية ماركو روبيو، متهمةً إياه بتجنب الإدلاء بتصريحات صريحة حول ملفات سياسية حساسة، بدافع الحفاظ على منصبه وعدم الدخول في مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستخدمت جاكوبس مثالًا غير تقليدي في خطابها، عندما أشارت إلى قصة “حذاء” قيل إن الرئيس دونالد ترامب أهداه للوزير، لكنه لم يكن مناسبًا لمقاسه، في استعارة سياسية هدفت إلى التشكيك في “ملاءمة” مواقف الوزير مقارنة بالحقائق السياسية المثارة داخل الجلسة.

وأضافت أن وزير الخارجية يتجنب الاعتراف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر انتخابات عام 2020، كما لا يعترف – بحسب قولها – بما وصفته بـ«الحرب المتهورة» التي تورطت فيها الإدارة، معتبرة أن الشعب الأمريكي والقوات المسلحة يستحقان وزيرًا يقدم الحقيقة حتى في حال عدم رغبة الرئيس في سماعها.

وتصاعد التوتر داخل القاعة مع استمرار المداخلات، حيث تحولت النقاشات من ملفات السياسة الخارجية إلى جدل شخصي وسياسي مباشر، عكس حجم الانقسام داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية حول عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

من جانبه، رد وزير الخارجية ماركو روبيو على الاتهامات بنبرة هادئة، نافياً معرفته بالقصة التي طرحتها النائبة، قائلاً إنه لا يعرف أي “حذاء” تقصده، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهداه بالفعل أحذية مناسبة للوقوف لفترات طويلة، وأن مقاسها مناسب تمامًا، في إشارة اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف حدة الجدل داخل الجلسة.

ويأتي هذا السجال في سياق سياسي أمريكي متوتر، تتداخل فيه ملفات السياسة الخارجية مع الاستقطاب الداخلي، حيث تتحول جلسات الكونغرس في كثير من الأحيان إلى منصات مواجهة مباشرة بين الحزبين، خصوصًا في القضايا المرتبطة بإدارة ترامب وسياساته الداخلية والخارجية.

وبحسب مراقبين، فإن استخدام الرموز الشخصية داخل النقاشات السياسية، مثل قصة “الحذاء”، يعكس مستوى غير تقليدي من الخطاب السياسي داخل الكونغرس، حيث تختلط الاستعارات الرمزية بالاتهامات المباشرة في مشهد يعكس حدة الاستقطاب في واشنطن.