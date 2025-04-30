بالفيديو.. حرائق ضخمة تجتاح جبال القدس وإسرائيل تطلب مساعدة دولية

اندلعت صباح اليوم حرائق ضخمة في غابة إشتاؤول، الواقعة قرب بلدة مسيلت تسيون في جبال القدس، ما أدى إلى تسجيل عشرات حالات الاختناق، وحالة من الذعر بين السكان وإغلاق الطرق الرئيسية، في مشهد يتكرر بعد أسبوع واحد فقط من موجة حرائق سابقة اجتاحت المنطقة.

وأعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تفعيل حالة الطوارئ القصوى المعروفة بـ”أمر اللهيب الأحمر”، وهو أعلى مستوى تأهب لدى جهاز الإطفاء في البلاد، في ظل سرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها بسبب شدة الرياح.

وأكدت الهيئة أن الحريق يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الجمهور، وأمرت الشرطة بإجلاء سكان عدة تجمعات سكنية مهدَّدة، كما أُغلق الطريق السريع رقم 1، الرابط بين القدس وتل أبيب، أمام حركة السير، بعد أن علق عدد من المواطنين وسط سحب الدخان الكثيف، ما دفعهم إلى ترك سياراتهم والفرار سيرًا على الأقدام.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال تسعة أشخاص كانوا محاصرين داخل مركباتهم، في حين سُجلت عدة إصابات طفيفة نتيجة استنشاق الدخان، كما احترقت عدة مركبات بشكل كامل دون وجود أشخاص بداخلها.

وبعد تقييم خطورة الوضع، تقدمت إسرائيل بطلب عاجل للحصول على مساعدات دولية لإخماد الحريق، ووجّهت نداءها إلى خمس دول هي: قبرص، واليونان، وكرواتيا، وبلغاريا، وإيطاليا.

وتُظهر مقاطع الفيديو المتداولة لحظات مرعبة لهروب السائقين من النيران التي اقتربت بشكل مفاجئ من الطريق، في مشهد أعاد إلى الأذهان حرائق عام 2021 التي استمرت لأيام، وتطلبت دعمًا دوليًا كبيرًا.

ويواصل رجال الإطفاء والإنقاذ جهودهم في محاولة لاحتواء الحريق ومنع امتداده إلى مناطق سكنية أخرى، وسط مخاوف من تكرار الكارثة البيئية التي ضربت جبال القدس في السنوات الأخيرة.

מאמצי מכבי האש מתמקדים בכביש 1 | כל העדכונים על שריפות הענק >>> https://t.co/pV2cMRDVSS pic.twitter.com/KB0knBJer3 — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2025

מאמצי מכבי האש מתמקדים בכביש 1 | כל העדכונים על שריפות הענק >>> https://t.co/pV2cMRDVSS pic.twitter.com/KB0knBJer3 — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2025