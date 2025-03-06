بالفيديو.. حرائق ضخمة في تايوان والبيرو

أعلنت شركة “تايوان” للطاقة، اليوم الخميس، أن “حريقاً اندلع في محطة “مانشان” للطاقة النووية في جنوب البلاد، وتم إخماده من قبل رجال الإطفاء، ولم يشكل أي مخاوف تتعلق بالسلامة”.

وأضافت الشركة في بيان، “أن الحريق الذي اندلع في المحطة الواقعة في مقاطعة بينجتونج الجنوبية، كان على بعد نحو 50 مترا من معدات الطاقة النووية، ولم يؤثر على توليد الكهرباء”.

وكانت تقارير أولية أفادت بأن “حريقاً اندلع في برج تبريد بجوار المحطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، والحريق تحت السيطرة”.

بدورها، أعلنت السلطات البيروفية، “أنّ مئات من عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة حريق ضخم اندلع ليل الإثنين في الوسط التاريخي للعاصمة ليما، وامتد إلى العديد من المباني التجارية، من دون أن يتسبّب حتى الآن بسقوط أيّ إصابات”.

وقال كارلوس مالبيكا، أحد مسؤولي جهاز الإطفاء لقناة «إن» التلفزيونية، “إنّ الحريق اندلع ليل الإثنين في مستودع للألعاب والأغذية، قبل أن يمتدّ إلى مبان أخرى”، وأضاف أنّ “الحريق قد يستمر حتى الأحد”.

وبحسب المعلومات، “أُجبر العديد من السكان على مغادرة منازلهم، وقد أخذ قسم منهم معهم بعضا من أثاثهم أو متاعهم، وارتفعت من موقع الحريق أعمدة من الدخان الأسود الكثيف أمكن رؤيتها من على بُعد كيلومترات عدّة”.

من جهته، قال ماريو كاساريتو، المسؤول عن إدارة الكوارث في بلدية العاصمة ، إنّ “11 أسرة تضرّرت من جرّاء الحريق”.

وأوضح أنّ “من بين صنابير مكافحة الحرائق القليلة الموجودة في هذه الأبنية، بعضها كان خارج الخدمة”، وقد اضطرت فرق الإطفاء للاستعانة بخزانات للمياه ملأتها بواسطة صهاريج من أجل مكافحة النيران”.