بالفيديو.. «حرائق غابات» مدمّرة في أمريكا تلتهم عشرات المنازل

تشهد ولايتا جورجيا وفلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة موجة حرائق غابات واسعة النطاق التهمت أكثر من 50 منزلاً، وفق ما أفادت به شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية نقلاً عن مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن رقعة النيران امتدت على مساحة تصل إلى 85 كيلومتراً، في ظل ظروف مناخية قاسية تزيد من سرعة انتشارها، خصوصاً مع استمرار الجفاف وانخفاض معدلات الأمطار بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وتشير بيانات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن الولايتين لم تتلقيا سوى نحو 28 سنتيمتراً من الأمطار منذ شهر سبتمبر الماضي، أي أقل بنحو 40 سنتيمتراً من المعدل الطبيعي، وهو ما أسهم في تفاقم قابلية الغطاء النباتي للاشتعال.

وقال وزير الزراعة في ولاية جورجيا ويلتون سيمبسون إن فلوريدا تواجه واحداً من أخطر مواسم الحرائق خلال العقود الأربعة الأخيرة، موضحاً أن الجفاف مستمر في جميع أنحاء الولاية للشهر الثامن عشر على التوالي، ما جعل البيئة أكثر هشاشة أمام أي شرارة.

وانتقلت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة في عدة مناطق، ما أعاق قدرة فرق الإطفاء والإنقاذ على توجيه التحذيرات للسكان في الوقت المناسب، الأمر الذي دفع السلطات إلى إخلاء المناطق المتضررة بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح.

وفي خطوة وصفت بالاستثنائية، فرضت هيئة الغابات في ولاية جورجيا حظراً شاملاً على إشعال النيران في الهواء الطلق للمرة الأولى، فيما أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ للتعامل مع تطورات الموقف.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها لإنشاء خطوط لاحتواء الحرائق، غير أن الرياح القوية تعرقل عمليات السيطرة، إذ تسهم في دفع النيران لمسافات طويلة رغم محاولات الإخماد المتواصلة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد المخاوف من اتساع رقعة الكارثة البيئية، مع استمرار الظروف المناخية الجافة التي تجعل السيطرة على الحرائق أكثر تعقيداً.

هذا وتشهد مناطق جنوب شرق الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة تزايداً في حدة حرائق الغابات نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الهطول المطري. ويعد الجفاف الممتد أحد أبرز العوامل التي تحول الغابات إلى بيئة شديدة الاشتعال، خصوصاً مع تزامنه مع الرياح الموسمية القوية التي تسرّع من انتشار النيران.