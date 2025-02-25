بالفيديو.. حرائق مفاجئة تلتهم منازل بمدينة الأصابعة والبلدية توضّح

اندلعت الحرائق في عدد من المنازل في بلدية الأصابعة، وتسببت في إتلاف الممتلكات دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وفي تصريح صحفي، أكد عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، “اندلاع عدة حرائق في أكثر من 18 منزلا في أوقات متفاوتة في البلدية”.

وأضاف المقطوف أن “أسباب اندلاع الحرائق غير واضحة حتى اللحظة وغريبة جدا”.

ودعا المقطوف لضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتعلقة بآليات إطفاء الحرائق فالبلدية لا نمتلك إلا سيارة إطفاء واحدة، كما تم التنسيق مع البلديات المجاورة لتقديم الدعم العاجل، بما في ذلك توفير سيارات الإطفاء وسد الاحتياجات الطارئة.

وطالب المقطوف السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق، وحصر الأضرار، وإعداد تقرير شامل للمطالبة بتعويض المتضررين.

وختم عميد البلدية تصريحه بدعوة المواطنين إلى التكاتف والتعاون في هذه الأزمة.