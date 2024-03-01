بالفيديو.. حريق ضخم في بنغلاديش يتسبب بمقتل العشرات

اندلع حريق ضخم في مجمع تجاري في بنغلاديش، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وذكر وزير الصحة في بنغلاديش، سامانتا لال سين، أن ما لا يقل عن 43 شخصا قتل وأصيب أكثر من 22 آخرين، جراء حريق في مجمع تجاري مكون من ستة طوابق في منطقة طريق بيلي في العاصمة دكا، مشيرا إلى أن أفراد الإطفاء أنقذوا الناجين وانتشلوا الجثث.

من جهته، قال المسؤول في خدمة الإطفاء محمد شهاب: إن الحريق نشب في مطعم على طريق بيلي بالعاصمة وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا للمبنى، حيث علق عشرات الأشخاص، موضحاً أن أنهم أنقذوا 75 شخصا.

هذا وكان 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تموز عام 2021 جراء اندلاع حريق في مصنع لتجهيز الأغذية في بنغلادش.