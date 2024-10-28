بالفيديو.. حريق في العراق تقدّر خسائره بمليارات الدنانير

اندلع حريق ضخم داخل مخزن تجاري في شارع الظلال، وسط بغداد، دون تسجيل إصابات بشرية، وسط معلومات بأن خسائره تقدر بمليارات الدنانير.

وأعلن مستشار وزير الداخلية العراقي كاظم بوهان، “عدم تسجيل أي إصابات بشرية”، وكشف أن “سبب الحريق الذي اندلع أمس، نتج عن تعديل لعجلات سيارات رياضية داخل أحد المخازن”.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إن “الدفاع المدني سيطر على الحريق، بعد استخدامه نحو 60 عجلة إطفاء حوضية وآليات كبيرة لعزل منطقة الحريق”.

وأكد “عدم وجود أي خسائر بشرية، لكن المخازن طالتها خسائر مادية؛ إذ كانت تضم “أسطوانات تبريد وأجهزة كهربائية ومواد تجميل ومواد أخرى متنوعة”.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني العراقية، “أن مخازن الظلال شهدت حدوث حرائق سابقاً نتيجة التهاون الكبير بتطبيق الوقاية والسلامة”.

وقال مدير إعلام المديرية رحمن حسين مهدي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “امتداد الحريق لعدد من المخازن في الظلال، لكونها متلاصقة، كما أنها مشيّدة من مواد، مخالفة للتعليمات وسريعة الاشتعال”.

وأضاف أن “المخازن تحتوي على مواد مختلفة من البضائع من ضمنها أسطوانات غاز التبريد”، مبيّناً أن “مديرية الدفاع المدني طلبت فتح تحقيق وحضور خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث”.

هذا ووصل الحريق إلى 429 مخزناً عشوائياً تتوسط المناطق السكنية في جانب الرصافة من بغداد، ولم يعلن عن حجم الخسائر المادية رسميا، إلا أن وسائل إعلام محلية قدرتها بمليارات الدنانير العراقية.

حريق شارع الضلال في بغداد pic.twitter.com/XVWJv4Kfir — 𝔰𝔞𝔪𝔢𝔯𝔰𝔥𝔞𝔨𝔢𝔯 (@samershaker919) October 27, 2024