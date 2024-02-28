بالفيديو.. حريق يلتهم واحدا من أكبر المصانع بمدينة الخليل الفلسطينية

اندلع حريق ضخم في مصنع للبلاستيك، بمدينة الخليل الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الحريق اندلع في مصنع “رويال” في منطقة بئر حرم الرامة بالخليل، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه، مشيرة إلى أن عمليات التبريد والسيطرة التامة على الحريق بحاجة إلى وقت إضافي.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحريق شكل تهديدا على السكان المجاورين لموقع الحادث مما دفع إلى إخلائهم احترازيا.

ونقلت الوكالة، أن المصنع يقع على مساحة 70 دونما تقريبا، ومؤلف من مرافق متعددة ومتلاصقة، وأتى الحريق على مساحة أكثر من 30 دونما تحتوي على مستودعات للبضائع والمواد الخام من البلاستيك سريعة الاشتعال.

وأضافت الوكالة، أن 120 رجل إطفاء وإنقاذ، وخمسة عشر مركبة إطفاء وتزويد مياه وسلم هيدروليكي، تمكنت من السيطرة على الحريق.

يذكر أن هذا المصنع، يعتبر واحدا من أكبر المصانع في الخليل، ويشغل قرابة ألف عامل، ويتكون من سلسلة من المنشآت المتلاصقة الممتدة على مساحة واسعة من الأرض، ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.