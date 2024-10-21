بالفيديو.. «حزب الله والقسام» تبثّان مشاهد لاستهداف للقوات الإسرائيلية

بث “حزب الله” اللبناني، مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع راميا على الحدود اللبنانية الجنوبية موقعة إصابات محققة.

وأظهر مقطع الفيديو “استهداف قوة تتكون من 8 أفراد، تابعة للواء “جولاني” في الجيش الإسرائيلي بصاورخين اثنين، أصابا أهدافهما بدقة”.

“القسام” تبث مشاهد لاستهداف ناقلة جند وقنص جندي إسرائيلي شمال غزة

كما بثت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” مشاهد لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية وقنص جندي في محيط منطقة الخزندار شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.