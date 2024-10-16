بالفيديو.. «حزب الله» يعلن إدخال «قادر 2» الخدمة في المواجهة مع إسرائيل

عرض الإعلام الحربي في “حزب الله” اللبناني مقطع فيديو حول المزايا الفنية والتعبوية لصاروخ “قادر2” البالغ مداه 250 كيلومترا ودخل الخدمة في 14 أكتوبر الجاري

وظهر في الفيديو أن قطره يبلغ 620 ميليمتر وطوله 8.6 أمتار وبوزن كلي يبلغ 3200 كيلوغرام من ضمنه الرأس الحربي بزنة 405 كيلوغرام.

وأكد الحزب اللبناني أن هذا الصاروخ يستخدم في قصف الأهداف الحيوية وتبلغ دقة الإصابة عنده 5 أمتار مشيرا إلى أنه يتمتع بقدرة تدميرية عالية.

واللافت أن الصاروخ دخل في الخدمة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري أي قبل يومين فقط وفي ذروة اشتداد المعارك بين مقاتلي “حزب الله” وقوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهو ما يشي باقتراب الإعلان عن استهدافات جديدة بواسطة هذا السلاح.