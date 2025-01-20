بالفيديو.. الخبير الهولندي يتنبأ بأماكن عرضة لـ«زلازل قويّة» في الشرق الأوسط

حذر راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، “من احتمال وقوع زلازل وهزات أرضية قوية”، مشيرا إلى احتمال “تأثر الأرض خلال الأيام القادمة نتيجة وقوع عدة اقترانات بين الكواكب”.

وأوضح “هوغربيتس” في فيديو على “يوتيوب”، أن “هناك أربع اقترانات كوكبية مهمة ستحدث قريبا: اقتران بين الشمس والزهرة والمشتري، اقتران بين الأرض والزهرة وزحل، اقتران بين عطارد والزهرة والمشتري، اقتران بين عطارد والشمس والمشتري في 20 فبراير، وهذا الاقتران الأهم سيكون بين عطارد والأرض والمريخ في 24 فبراير، والذي وصفه بأنه “مرتبط بزلازل كبرى تصل قوتها إلى 7.8 درجة على مقياس ريختر”.

وتوقع هوغربيتس، “أن تسبق هذا الاقتران هندسة قمرية مهمة في 20 و21 فبراير، مما قد يزيد من احتمالية النشاط الزلزالي”.

وأضاف أن “الاقتران بين القمر والأرض والمشتري في 25 فبراير قد يؤدي إلى استجابة زلزالية، متوقعًا أن تصل ذروة النشاط الزلزالي في 27 فبراير، مع احتمال حدوث زلزال كبير بقوة 8 درجات”.

وحدد هوغربيتس، عدة مناطق قد تشهد زلازل قوية، منها: شرق إفريقيا: خاصة مع النشاط البركاني الحالي في إثيوبيا، شرق تركيا: حيث يوجد صدع شمال الأناضول، والذي قد يشهد زيادة في النشاط الزلزالي، إيران: التي قد تتعرض لزلازل بقوة 6 إلى 7 درجات، الشرق الأوسط: حيث دعا سكان المنطقة إلى “التأهب الإضافي” خلال الأسبوع المقبل”.

يُذكر أن “هوغربيتس” يرأس مؤسسة “استبيان هندسة النظام الشمسي” (SSGEOS)، التي تركز على دراسة تأثيرات هندسة الكواكب على النشاط الزلزالي للأرض، وبدأت شهرة “هوغربيتس” تتصاعد بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، حيث ادعى أنه تنبأ بالزلزال قبل وقوعه بثلاثة أيام”.