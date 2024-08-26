بالفيديو.. خروج آخر مشفى حكومي في قطاع غزة عن الخدمة!

بعد قرار الإخلاء الجديد الذي فرضته القوات الإسرائيلية في المنطقة، “أفادت بلدية دير البلح اليوم الاثنين، بخروج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة، عن الخدمة”.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت “إن هناك ما يقرب من 100 مريض لا يزالون في المستشفى، منهم 7 في العناية المركزة”.

وأمس الأحد، طالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين “بإخلاء منطقة “بلوك 128″ شرق مدينة دير البلح”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن “ما لا يقل عن 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء، مقدرة أيضا أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب، وصدر أكثر من 13 أمر إخلاء منذ 22 يوليو”.