سوريا.. دبابة حكومية تدهس مراسل «تلفزيون سوريا» خلال بث مباشر (فيديو)

شهدت مدينة حلب حادثة خطيرة خلال تغطية إعلامية مباشرة، إذ دهست دبابة تابعة للقوات الحكومية السورية مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان أثناء بثه من موقع الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية.

ونجا عمار مرجان من الحادثة بعد تدخل عناصر من القوات السورية الذين سحبوه من أسفل الدبابة وقدموا له المساعدة العاجلة، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة الواقعة خلال البث المباشر، بينما تواصلت التقارير حول تزايد حدة التوتر والاشتباكات في مدينة حلب خلال الأيام الأخيرة بين الطرفين، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتعطل بعض الخدمات في عدد من المناطق نتيجة المواجهات المستمرة.

هذا وتستمر الاشتباكات في مدينة حلب خلال الأيام الأخيرة، وسط تزايد حدة التوتر بين الطرفين، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وتعطل بعض الخدمات الأساسية في مناطق عدة نتيجة استمرار المواجهات.

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 620 مليون يورو لسوريا لدعم التعافي بعد الحرب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيخصص لسوريا نحو 620 مليون يورو خلال العامين الجاري والمقبل لدعم جهود التعافي بعد الحرب، تشمل المساعدات الثنائية والإغاثة الإنسانية.

وقالت فون دير لاين خلال زيارتها للعاصمة السورية دمشق: “بعد سنوات من الدمار تحت حكم نظام الأسد، فإن احتياجات سوريا للتعافي وإعادة الإعمار هائلة، وقد شهدت ذلك بأم عيني”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لبدء محادثات لإحياء اتفاقية التعاون مع سوريا وإطلاق شراكة سياسية جديدة، تشمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى خلال النصف الأول من عام 2026.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي العام الماضي كافة العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع إعادة الإعمار.

وأضافت فون دير لاين أن التصعيد الأخير للعنف في مدينة حلب بين القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد هذا الأسبوع “مقلق”، مؤكدة أن استمرار الحوار بين جميع الأطراف “عاجل وضروري” للحفاظ على الاستقرار المحلي.