بالفيديو.. «دريد لحام» يصدر بياناً بشأن الأحداث في سوريا

ردا على ما نسب حوله خلال الأيام الماضية، أصدر الفنان السوري، دريد لحام، تعليقا رسميا بشأن الأحداث في دمشق، وسقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال لحام في رسالة مصورة له نشرها، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: “مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، ولكي نظل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، يجب أن نبقى يدا واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وأن تكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني مثلما كنا نغني ونحن أطفال “موطني”.

ونوّه الفنان السوري، “بأن هذا هو البيان الوحيد الصادر عنه بهذه المناسبة”.

وقبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا للفنان دريد لحام، جاء فيه: “عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك”.