بالفيديو.. دعم الاستقرار يضبط مصنعا للخمور بمنطقة سوق الخميس امسيحل

أعلن جهاز دعم الاستقرار، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضبط مصنع لتصنيع الخمور في منطقة سوق الخميس امسحيل.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار من ضبط المصنع بإحدى المزارع في المنطقة.

كما تم ضبط صاحب المزرعة وشخص أفريقي الجنسية يقوم بمساعدته في عملية تصنيع الخمور، وشخصان آخران يقومان بشراء الخمور المصنعة منه.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المضبوطون رفقة المبرزات الجرمية إلى النيابة العامة للتصرف.

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط مصنع لتصنيع الخمور بإحدى المزارع بمنطقة سوق الخميس… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الثلاثاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٤