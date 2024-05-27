بالفيديو..  دفن ألفي شخص «أحياء» جراء الانهيار الأرضي في «بابوا غينيا»

دفن أكثر من ألفي شخص أحياء جراء انهيار أرضي جرف قرية بولاية “إينغا”، في بابوا غينيا الجديدة، كما قتل المئات بسبب الكارثة.

وقال المركز الوطني لمواجهة الكوارث، إن “انزلاق التربة دفن أكثر من ألفي شخص أحياء وتسبب في دمار كبير”.

وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي، إن “التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلا قد طمرت”، مبينا أن “أكثر من 670 شخصا باتوا في عداد القتلى”.

وأضاف: “الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق، المياه جارية وهذا يسبب خطرا هائلا لكل المعنيين في عمليات البحث”.

هذا ووقعت الكارثة فجر الجمعة الفائت، في ولاية إينغا، خصوصا بلدة كاوكالام، التي يبلغ تعداد سكانها حوالى أربعة آلاف نسمة.