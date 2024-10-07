بالفيديو.. دموع مدرب كرة قدم تهزّ الجزائر

ضجّ الشارع الجزائري بمقطع فيديو لمدرب يبكي بحرقة بسبب تلقيه شتائم لأمه المريضة من مدرجات الملعب.

وبحسب الفيديو، “ظهر محمد مانع، مدرب فريق نجم بن عكنون، متأثراً بعد فوز فريقه بهدفين لهدف ضد ملاحة حسين داي، خلال بطولة الموسم الكروي 2024-2025”.

وقال المدرب: “أنا أحب كرة القدم، لكن أحب الأخلاق فيها. لم يسبق لي أن بكيت، غير أن ما جعلني أتأثر أكثر هو أن لدي أصدقاء وأقارب وعائلة في حسين داي “مدينة الفريق الخصم”، ومع هذا أطلب الهداية لهؤلاء الذين شتموا والدتي”.

وأضاف: “لم أبك ضعفا، فأنا قوي لكن عندما تعلق الأمر بوالدتي فقد تأثرت وبكيت”.

هذا وحصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجزائريين الذين تأثروا كثيراً لحال المدرب، وعبّروا عن تضامنهم معه.