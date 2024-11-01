بالفيديو.. دهس ضابط مرور كويتي أثناء عمله

أقدم صاحب أحد السيارات في الكويت على دهس ضابط من منتسبي الإدارة العامة للمرور أثناء قيامه بواجبه في إيقاف المركبات بمنطقة الصباحية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن “الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط قائد مركبة “مستهتر”، أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة أثناء قيامه بواجبه في إيقاف المركبات بمنطقة الصباحية”.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: “بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط قائد مركبة مستهتر قام بدهس ضابط مرور في الصباحية”.

وأوضحت الوزارة، أن “الواقعة تعود إلى محاولة الضابط إيقاف المركبة التي كان يقودها شخص مستهتر، إلا أن قائد المركبة تعمد الاصطدام به محاولا الهروب من الموقع”.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية للحادث، “سقط الضابط على الأرض بعد أن صدمته السيارة بشكل جانبي، بينما كان السائق يقود بتهور للهروب من الضابط”.

وأضاف بيان الداخلية الكويتية، إنه “فور وقوع الحادث قامت فرق من الإدارة العامة للمرور بتطويق منطقة الصباحية وتكثيف جهودها لتحديد هوية قائد المركبة وموقعها حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته على السلوكيات التي تهدد سلامة رجال الأمن والمجتمع”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الحالة الصحية للضابط مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل”، وأكدت أنها “لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات المستهترة”.

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بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية



ضبط قائد مركبة مستهتر قام بدهس ضابط مرور في الصباحية pic.twitter.com/pVW48SyqO8 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 31, 2024