بالفيديو.. رجل تركي يعتدي على طفل سوري في اسطنبول!

في سياق تزايد الهجمات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، اعتدى رجل تركي على طفل سوري في مترو إسطنبول.

وبحسب موقع “karar” التركي، “كان الطفل يبيع “دبابيس الشعر” داخل خط مترو ينيكابي- هاجي عثمان في إسطنبول، حين اقترب منه رجل وصفعه بقوة على وجهه”.

وأظهر فيديو متداول، “الرجل التركي الغاضب وهو يسأل أحد الركاب الذي حاول التصدي له قائلا:” أنت سوري أيضا، أظهر هويتك، أنت تركي أم لا؟”، “وأعلن أحد الركاب الذين شهدوا أعمال العنف أنه سيقدم شكوى جنائية ضد الرجلين”.

من جهته، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش، “عن بدء عملية التحقيق بخصوص الواقعة”.

وقال تونش في منشور على منصة “إكس”: “بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا ضد المشتبه به الذي اعتدى جسديا على طفل أجنبي يبيع البضائع في مترو الأنفاق في إسطنبول، وتتواصل الجهود لتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه”.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات العنصرية بحق السوريين في تركيا ازدادت مؤخراً، ويوجد في تركيا 3 ملايين و115 ألفاً و844 لاجئاً سورياً بحسب إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية، مع الإشارة إلى أن معظم اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، يعانون ظروف معيشية صعبة، فضلاً عن تعرضهم لتصرفات عنصرية، ما يدفعهم للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وفي يوليو الفائت، تعرض شاب سوري، “للطعن حتى الموت” في مدينة أنطاليا التركية، بعد أن أوقفه ثلاثة أشخاص، حيث قتلوه ولاذوا بالفرار.