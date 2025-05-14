بالفيديو.. ردة فعل ولي العهد السعودي بعد إعلان «ترامب» رفع العقوبات عن سوريا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة إنسانية لافتة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا، حيث ظهر الأمير وهو يبتسم بحرارة ويصفق بامتنان واضعًا يديه على صدره، في إشارة عكست التفاؤل بمستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

وقوبل المشهد بتصفيق حار من الحضور، فيما شارك ترامب بنفسه التصفيق من على المنصة.

سوريا ترحب بقرار ترامب رفع العقوبات: نقطة تحول تاريخية ودعم سعودي محوري



رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أعلن فيها رفع العقوبات عن سوريا، واصفًا القرار بـ “نقطة تحول محورية” للشعب السوري.

وأكد الشيباني أن الرئيس ترامب قدّم لسوريا أكثر مما قدّمه أسلافه، الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء.

وأضاف الشيباني أن هذا القرار يمثل فرصة حقيقية لتحقيق “اتفاق سلام تاريخي” قد يصب في مصلحة سوريا ويحقق “نصرًا حقيقيًا للمصالح الأمريكية في البلاد”.

وفي سياق متصل، وجّه وزير الخارجية السوري الشكر للسعودية على جهودها المستمرة في دعم مساعي رفع العقوبات، مشيرًا إلى أن مواقف الأشقاء، وبالأخص السعودية، تساهم في فتح “صفحة جديدة” للمستقبل.