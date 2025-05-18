بالفيديو.. رد ولي عهد أبوظبي على ترامب يشعل مواقع التواصل

أثار رد ولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد، على تعليق أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للإمارات، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بلباقته ودبلوماسيته.

وجاء رد ولي العهد في سياق منتدى الأعمال الإماراتي الأمريكي الذي عقد يوم الجمعة في أبوظبي، حيث خاطبه ترامب قائلاً: “ربما 13 تريليون دولار، هذه أرقام قد لا يكون سمع بها أحد، حتى أنتم يا رفاق”، ورد الشيخ خالد بسرعة قائلاً: “نحن لسنا بحجم الولايات المتحدة، سيدي الرئيس، لكننا نحقق إنجازات تفوق حجمنا”، وهو التصريح الذي قوبل بابتسامة من ترامب وأثار موجة من التعليقات المشيدة بأسلوب الشيخ خالد الهادئ والثقة التي أبداها في تمثيل بلاده.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة محادثات ناقش فيها الجانبان أوجه التعاون الاقتصادية والاستثمارية الحالية والمستقبلية، مع متابعة التقدم في خطة استثمار إماراتية ضخمة داخل الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار، تشمل قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة والصناعة.

ويُعد هذا الرد المميز الذي لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي نموذجاً للدبلوماسية الهادئة التي تعكس ثقة الإمارات بمكانتها الاقتصادية والسياسية، ويأتي في خضم جولة ترامب الأخيرة في الشرق الأوسط التي شملت السعودية وقطر والإمارات، حيث اختتم زيارته في أبوظبي بعد سلسلة لقاءات سياسية واقتصادية.

من فنون الرد حين سأل ترامب إذا الاستثمارات الترليونية معهودة في الإمارات

رد الشيخ خالد بن محمد:

نحن لسنا بحجم الولايات المتحدة سيدي الرئيس، لكننا نحقق ما يتجاوز المتوقع

We are not as big as the united states mr president.. but we punch above our weight🥊 https://t.co/I2nFWulUAh pic.twitter.com/vseWltVjg8 — عبدالله 𒉭 (@unrealizedA) May 17, 2025

من فنون الرد حين سأل ترامب إذا الاستثمارات الترليونية معهودة في الإمارات

رد الشيخ خالد بن محمد:

نحن لسنا بحجم الولايات المتحدة سيدي الرئيس، لكننا نحقق ما يتجاوز المتوقع

We are not as big as the united states mr president.. but we punch above our weight🥊 https://t.co/I2nFWulUAh pic.twitter.com/vseWltVjg8 — عبدالله 𒉭 (@unrealizedA) May 17, 2025

اجمل رد دبلوماسي .. سيدي خالد بن محمد 💜 pic.twitter.com/wFoNqwWS0s — علي (@Felxon) May 16, 2025

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ترامب كان يتحدث عن الاستثمارات الاماراتية 🇺🇸🇦🇪 ..



🎙️ رد ولي عهد #ابوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد :



• نحن لسنا بحجم الولايات المتحدة (جغرافيا) ولكننا نضرب فوق وزننا ونحقق ما يتجاوز المتوقع 🔥🇦🇪😉!



🎙️رد #ترامب 🇺🇸 :



• أنت تفعل .. انت تفعل .. انا… pic.twitter.com/mRfFxp10KZ — حزب الامارات 🇦🇪 (@gang_uae) May 17, 2025