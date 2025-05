بالفيديو.. رد ولي عهد أبوظبي على ترامب يشعل مواقع التواصل

من فنون الرد حين سأل ترامب إذا الاستثمارات الترليونية معهودة في الإمارات

رد الشيخ خالد بن محمد:

نحن لسنا بحجم الولايات المتحدة سيدي الرئيس، لكننا نحقق ما يتجاوز المتوقع

We are not as big as the united states mr president.. but we punch above our weight🥊 https://t.co/I2nFWulUAh pic.twitter.com/vseWltVjg8