بالفيديو.. رصد توغل إسرائيلي جديد جنوب سوريا

توغلت دبابات إسرائيلية “في قرية صيدا الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، جنوب سوريا”.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن “القوات الإسرائيلية فتشت ثكنة عسكرية لقوات النظام السابق في محيط قرية المقرز القريبة من قرية صيدا الجولان، بحثا عن أسلحة وذخائر بعد أن أطلقوا النار في الهواء لمنع اقتراب أي شخص من مواقع التفتيش”.

وأضاف أن “هذا التطور العسكري يأتي في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا ويعكس تحركات مستمرة على الأرض في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل”.

وأشار المرصد في بيان إلى أن “القوات الإسرائيلية كانت طلبت من الأهالي في المناطق التي توغلت إليها حديثا بالقرب من الجولان السوري المحتل بتسليم السلاح”.

هذا “وخلفت الضربات الإسرائيلية على مدينة طرطوس، والتي وصفت بالأعنف على سوريا منذ العام 2012، ما لا يقل عن 36 مصابا في صفوف المدنيين نتيجة الانفجارات المتتالية في مستودعات السلاح التي جرى استهدافها”.