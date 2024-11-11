بالفيديو.. روبوت صيني يظهر مهارته في التفاعل مع الناس

تعتبر الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم، منذ عام 2022، حيث تواصل ريادتها بهذا المجال.

ونشرت الصين “إرشادات لاستخدام الروبوتات البشرية، داعية إلى دراسة وضبط المخاطر بحيث لا تهدد حياة البشر”.

وفي أحدث أخبار الروبوتات من الصين، “تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت صيني وهو يرقص مع إحدى الفتيات، ويستمع إلى الموسيقى التي تعزفها”.

ويظهر الفيديو “الروبوت الصيني “Unitree G1″ وهو يظهر مهارته في التفاعل مع الناس، حيث قام بالترحيب بالفتاة وكرر حركاتها، وعندما بدأت العزف، جلس للاستماع”.