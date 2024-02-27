بالفيديو.. روسيا تعلن تدمير أوّل دبابة «أبرامز» أمريكية في كييف

أعلن الجيش الروسي تدمير أول دبابة “أبرامز” أمريكية تستخدمها القوات الأوكرانية.

وقال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، لوسائل إعلام روسية، إن الجيش الروسي دمّر “دبابة أبرامز” في منطقة العمليات الخاصة في محور أفدييفكا.

وأضاف غاغين: “ربما تكون هذه هي الدبابة التي عرضتها القوات الأوكرانية في مقطع فيديو دعائي قبل تحرير الجيش الروسي لمنطقة أفدييفكا”.

وتابع القول: “إن أي معدات أجنبية عرضة للخطر، وإن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف ستشارك مصير المعدات السابقة، وسيتم استخدامها من خلال صهرها لإعادة بناء مدن دونباس”.

هذا وكانت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، أفادت في وقت سابق، أن قوات كييف تستخدم دبابة “أبرامز” منذ أكثر من شهر على محور أفدييفكا.

وفي نهاية سبتمبر 2023، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن ممثلين عن البنتاغون، بأن الدفعة الأولى من دبابات “أبرامز” الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا.