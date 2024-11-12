بالفيديو.. «رونالدو» يحصل على جائزة «كأس البلاتينيوم» 

حصل كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على جائزة “بلاتينيوم كويناس” المرموقة الليلة الماضية في حفل “كويناس دي أورو”، الذي نظمه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بالشراكة مع اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين والاتحاد الوطني لمدربي كرة القدم.

وتم تنصيب رونالدو سفيرا مثاليا للبرتغال بعد أن لعب أكثر من 200 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول.

وحضر الحفل رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، إلى جانب رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز، الذي أكد أن رونالدو قائد المنتخب الوطني يستحق لقب “سفير متميز” للبرتغال.

وقال رئيس الاتحاد البرتغالي عقب تكريم رونالدو: “أهم كأس للاتحاد البرتغالي لكرة القدم هي كأس بلاتينيوم كويناس وإذا كان هناك سفير للبرتغال يستحقها حقا فهو بلا شك كريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “لقد كرس أكثر من 20 عاما لخدمة المنتخب البرتغالي وإذا أظهر أي شخص حبا لتمثيل البرتغال فهو كريستيانو رونالدو”.

Ronaldo foi homenageado com o prémio Quinas de Platina e desabafou o seu amor à Seleção Nacional. pic.twitter.com/M0o4AZbIfd — B24 (@B24PT) November 12, 2024