بالفيديو.. «رونالدو» يخطف الأنظار ويلبّي النداء بسرعة!

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأنظار “بلقطة مميزة من فيديو انتشر بسرعة أثناء وصوله إلى مقر إقامة بعثة منتخب البرتغال، استعدادا لمواجهة الدنمارك، في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم”.

وانتشر مقطع الفيديو للأسطورة البرتغالية “يظهر فيه محاطا بعدد كبير من المشجعين الذين تجمعوا خارج الفندق، على أمل لقائه”، حيث “قام أحد الأطفال بالنداء على رونالدو البالغ 40 عاما، من أجل التقاط صورة تذكارية معه”.

وفي الفيديو، “ظهر أن النجم البرتغالي لم ينتبه إلى هذا الطفل، لكنه سرعان ما تدارك الأمر متوجها إلى المكان الذي يقف فيه الطفل، وقام بتلبية طلبه بالتصوير معه، وعندما جاءت الكاميرا على هذا الطفل، “ظهر وهو يبكي، متأثرا بالموقف الذي حدث بينه والأسطورة البرتغالية”.

هذا “ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره الدنمارك، في مواجهتين ناريتين، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، الأولى عندما يحل البرتغال ضيفا على منتخب الدنمارك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والثانية في 23 من الشهر الجاري يستضيف منتخب البرتغال على أرضه ووسط جماهيره، نظيره الدنماركي، في مباراة الإياب من دور ربع النهائي”.

الاسطورة كريستيانو يلبي طلب الطفل بعد ما شافه يبكي 😂😂♥️♥️ pic.twitter.com/eFCSzWmOB8 — موسى (@MousaQi) March 19, 2025