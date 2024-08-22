بالفيديو.. «رونالدو» يطلق قناة «يوتيوب» ويفاجئ العالم:«هذه زوجتي»!

أطلق أسطورة كرة القدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قناته الرسمية علي موقع اليوتيوب، لتنضم إلى حساباته على منصات “إنستغرام” و”فيسبوك” و”إكس”، داعيا جماهيره وعشاقه إلى الإشتراك بالقناة.

وتسمى القناة “UR”، ووفق الإعلان الترويجي لها، “ستشهد أحاديث اللاعب “شغفه الأعظم” في إشارة إلى كرة القدم، بالإضافة إلى “اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية، كما ستشهد القناة أيضا محادثات رونالدو مع “العديد من الضيوف”.

ودشن البرتغالي “رونالدو”، قائد فريق النصر السعودي، والبالغ من العمر 39 عام، قناته على “يوتيوب” منذ ساعات قليلة، وسجلت أكثر من سبعة ملايين مشترك، وفاجأ جمهوره ومتابعيه في مقطع الفيديو الأول الذي قدم به قناته الرسمية بعنوان “سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين”، حيث “اعترف” بأنه متزوج من “جورجينا رودريغيز” شريكة حياته والتي يواعدها منذ 2016.

وقال رونالدو في الفيديو: “مرحبا، U R Crsitiano، سأقدم لكم زوجتي جيو” التي كانت تجلس بجانبه وقامت بإشارة بيدها لمنح القبلات للمعجبين”.

وأضافرونالدو: “أنا سعيد جدا بتحويل هذا المشروع إلى حقيقة. كان في ذهني لفترة طويلة لكن أخيرا لدينا الفرصة لجعله حقيقيا، لطالما استمتعت بعلاقة قوية مع المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي وستمنحني قناتي على يوتيوب منصة أكبر للقيام بذلك، سيعلمون المزيد عني وعن عائلتي ووجهات نظري حول العديد من الموضوعات المختلفة”، مضيفا: “أتطلع أيضا إلى مشاركة المحادثات مع الضيوف، التي ستفاجئ المتابعين بلا شك”.

يذكر أن “كريستيانو وجورجينا”، لم يعلنا بشكل رسمي عن زواجهما، ولدى الثنائي طفلتان (ألانا مارتينا وبيلا)، ويعد لاعب النصر السعودي حاليا الشخص الأكثر متابعة على الشبكات الاجتماعية، بـ917 مليون متابع، ويعد أحد المؤثرين الأعلى أجرا في العالم، حيث يحصل على 47.8 مليون دولار سنويا من “إنستغرام” وحده!