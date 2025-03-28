بالفيديو.. زلزال مدمر يضرب زلزال بورما وشعر به سكان في الصين وتايلاند

أفادت وكالة “رويترز”، بأن “زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب وسط بورما، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة “ساغاينغ” على عمق 10 كيلومترات، قرابة الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بحسب الهيئة”.

وتسبب الزلزال في “اهتزاز المباني، وحدوث هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين”، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، جراء الزلزال.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترا من مدينة “ماندالاي”، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مركز “جي.إف زد” الألماني لعلوم الأرض “إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط وكان مركزه في ميانمار المجاورة”، حسب تقارير أولية.

وأفاد “مركز شبكات الزلازل الصيني” بأن “قوة الهزة بلغت 7.9 درجات”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، بينما جاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صدر عن المركز بأن سكان “مقاطعة يونان شعروا بالهزّات”.

وهرع سكان العاصمة التيلاندية بانكوك إلى الشوارع اثر هزّات نجمت عن الزلزال الذي ضرب وسط بورما الجمعة، وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لـ”رويترز”: “بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات”.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية، بايثونغتارن شيناواترا، عن “اجتماع طارئ” بعد الزلزال.

Strong Quake Rattles Myanmar and Bangkok, Thailand



A powerful earthquake, estimated between 6.9 and 7.7 magnitude, struck central Myanmar near Monywa.



Tremors shook buildings in Bangkok, prompting evacuations. The quake is rare for the region, raising concerns in the densely… pic.twitter.com/kpO328dplR — Clash Report (@clashreport) March 28, 2025

Close up video 📷 7.6 bangkok- myanmar earthquake pic.twitter.com/XGZnmZ8zc5 — 𝘚𝘸𝘦𝘵𝘩𝘢 𝘊𝘩𝘰𝘸𝘥𝘢𝘳𝘺 🎀 (@vibeofswetha) March 28, 2025

🇹🇭 AHORA 🚨: Momento en el que un rascacielos se derrumba en Bangkok, Tailandia, debido a dos potentes terremotos con epicentro en Myanmar:

pic.twitter.com/niXABilrFl — Indepe News (@NewsIndepe) March 28, 2025