بالفيديو.. سارة نتنياهو «تصرخ وتوبّخ زوجها» في حفل رياضي!

شهد حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية في إسرائيل موقفًا لافتًا ومثيرًا للجدل، بعد ظهور سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تصرخ في وجهه وأفراد من طاقمه خلال الفعالية الرسمية.

وبحسب ما نقلته قناة 13 الإسرائيلية، فإن الحادثة وقعت بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام الرياضيين المشاركين، قال فيها: “نحن أمة واحدة وعائلة واحدة، بمصير واحد، فقفوا بفخر وقوة وسننتصر معًا”.

وفي المقابل، أظهرت اللقطات المتداولة سارة نتنياهو في منطقة خلف الكواليس وهي في حالة انفعال، حيث وجهت حديثها إلى زوجها قائلة: “بسببك تشاجرت مع الناس هنا، لقد جعلتني أتجادل معهم”، في إشارة إلى خلافات وقعت خلال التنظيم.

كما وجهت انتقادات مباشرة إلى طاقم رئيس الوزراء، متسائلة عن أسباب عدم توفير مرافقة مناسبة لها، قائلة: “أنتم بحاجة للاعتناء بي، لماذا لا يسمح لي بالمرور؟”، إضافة إلى ادعائها بأنها تعرضت للدفع بسبب سوء التنظيم.

وانتشر مقطع فيديو يوثق جزءًا من الموقف، ويظهر فيه توتر واضح في منطقة كبار الشخصيات، حيث بدت سارة نتنياهو وهي تتحرك بانزعاج وتخاطب زوجها وأعضاء من الطاقم بصوت مرتفع.

وبحسب التقارير، استمرت حالة التوتر لعدة دقائق أمام عدد من الحضور، قبل أن تهدأ الأجواء تدريجيًا، فيما لم يصدر تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحادثة حتى الآن.

وتأتي هذه الواقعة في ظل اهتمام إعلامي متزايد بالتفاصيل المحيطة بالفعاليات الرسمية في إسرائيل، خاصة تلك التي تشمل شخصيات سياسية بارزة.

Heated scene at Maccabiah opening as Sara Netanyahu confronts PM



At the Maccabiah Games opening in Jerusalem, Sara Netanyahu shouted at PM Benjamin Netanyahu and staff, blaming him for clashes with attendees and demanding assistancehttps://t.co/ToNRSgf4b5#Netanyahu… pic.twitter.com/IBnfNnrrdr — Ynet Global (@ynetnews) July 2, 2026