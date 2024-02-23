بالفيديو.. «سامسونج» تعلن عن سوارها الذكي الجديد

أعلنت شركة “سامسونج” أنها بصدد طرح سوار ذكي هو الأفضل، لهاتف Galaxy Fit3 الجديد، مشيرة إلى أنه سيتوفر في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة.

وكشفت الشركة، أن سوارها الجديد “غالاكسي Fit 3″، يأتي بشاشة أكبر قياسها 1.6 إنش من نوع أمولد، كما تتمتع بتصميم مصنوع من الألمنيوم مقاوم للماء والأتربة بمعياري IP68 و 5ATM، ورباط مصنوع من السيليكون يمكن استبداله بسهولة بآلية بسيطة وبضغطة واحدة لفكه وتركيب سوار بديل.

وبحسب الشركة، يمتلك السوار الجدييد بطارية ذات عمر أطول مقارنةً بالجيل السابق، حيث يمكنها الصمود حتى 13 يوما بين كل مرة شحن وأخرى، كما يحتوي السوار على حساس التسارع والجيروسكوب وحساس مراقبة معدل ضربات القلب، من أجل تتبع الأنشطة البدنية والنوم ومستويات التوتر والتدريبات.

وأضافت الشركة، أنه يمكن تخصيص سوار Galaxy Fit 3 بأكثر من 100 واجهة مختلفة عبر تطبيق Galaxy Wearable، ويمكن الاعتماد على السوار لالتقاط الصور من بعد، عبر كاميرا الهاتف الذكي أو التحكم في تشغيل الوسائط في الهاتف المقترن به.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام السوار للعثور على الهاتف الذكي المفقود، ويدعم ميزة الطوارئ SOS واكتشاف السقوط، للسماح للمستخدمين بالاتصال بالعائلة أو خدمات الطوارئ في الحالات الطارئة اعتمادًا على الهاتف الذكي.

يذكر أن “سامسونج سوار غالاكسي Fit 3” الحديث، يتوفر بثلاثة ألوان مختلفة، هي الرمادي والفضي والوردي، ولم تكشف الشركة عن سعر السوار حتى الآن.