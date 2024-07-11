بالفيديو.. «سامسونغ» تكشف عن أفضل ساعاتها الذكية  

كشفت “شركة سامسونغ”، عن “ساعة ذكية جديدة، قالت إنها تحمل مواصفات وميزات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية حاليا”.

وبحسب موقع gsmarena، “تأتي الساعة التي تحمل اسم “Galaxy Watch Ultra“، بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (47.4/47.4/12.1) ملم، وزنه 60,5 غ، وأحيط الهيكل بإطار متين مصنوع من التيتانيوم، وحميت واجهته الخارجية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش”.

ووفق الموقع: “شاشة الساعة جاءت Super AMOLED، مقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، ومعدل سطوعها 327 شمعة/م تقريبا، وجهّزت بخاصية “Always-on display.

كما “تعمل الساعة بنظام Android Wear OS 5 مع واجهات One UI Watch 6، ومعالج Exynos W1000 الجديد الذي كشفت عنه سامسونغ مؤخرا، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت”، بحسب الموقع.

ووفق الملومات، دعمت شركة “سامسونغ”، الساعة بمستشعرات لقياس حرارة جسم المستخدم، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وزوّدت الساعة ببوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحصلت على تقنية eSIM لإجراء المكالمات الصوتية، كما دعمتها سامسونغ بشريحة NFC، وبطارية بسعة 590 ميلي أمبير يمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط”.