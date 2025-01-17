بالفيديو..«سبيس إكس» تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة «ستارشيب»

أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية عن تحطم النموذج الأولي لمركبة “ستارشيب” خلال رحلتها التجريبية السابعة.

“سبيس إكس” تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة “ستارشيب” خلال رحلتها.

وقال مقدم برنامج الإطلاق الذي تم بث تصريحه عبر منصة “إكس”: “يمكننا أن نؤكد أننا فقدنا المركبة”.

وتم فقدان الاتصال بالمركبة خلال المرحلة الثانية من الإطلاق بعد حوالي 8.5 دقائق من بدء الرحلة.

وأكد أن “سبيس إكس” ستحاول التوصل لأي معلومات حول المركبة في الأيام المقبلة.

ونوهت الشركة: “يعتمد نجاح مثل هذه الاختبارات على المعرفة التي نكتسبها، وستساعدنا رحلة اليوم في تحسين موثوقية المركبة الفضائية “ستارشيب””.