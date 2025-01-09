بالفيديو.. سجال وشتائم خلال جلسة انتخاب الرئيس اللبناني

شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني، المنعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية، سجالا حادا بين عدد من النواب تخللها سباب وشتائم.

وخلال كلمتها، أشارت النائب بولا يعقوبيان (نائبة مستقلة)، إلى أن “قائد الجيش العماد جوزاف عون (المرشح الأبرز لتولي منصب الرئيس) قد يكون منافسا للطبقة السياسية ولديه شعبية، وبعض الذين يتحدثون عن الحرص على الدستور سبق وخالفوا الدستور في مناسبات سابقة”.

وبحسب وسائل إعلام لبناني، “قام النائب سليم عون (التيار الوطني الحر)، بمقاطعة يعقوبيان بالقول: “أنت غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجاية تحاضري بالعفة” (في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري)، لترد يعقوبيان قائلة: “تفو عليك يا واطي انت وتيارك بلا شرف وبلا أخلاق، وانا ما بقبل جيب سيرة أمك أو أختك”، ليرد عون قائلا: “أنت بلا شرف، كل تاريخك بلا أخلاق، أنت أكبر كذابة.. ولا كلمة بالسياسة بتحكي.. كل هذا عهر وحقد”.

ووفق مقاطع الفيديو، تدخل النائب فراس حمدان، على الخط وتوجه إلى عون بالقول :”اربط زندك يا سليم”، فرد عون بالقول :”سد نيعك”.

هذا “وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا محيط مجلس النواب إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ مستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022”.

يذكر أن “لبنان شهد فراغا رئاسيا منذ 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023، وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية”.