بالفيديو.. سوريون يرفعون ضابطاً أمريكياً على الأكتاف في بنسلفانيا

شهدت ولاية بنسلفانيا الأميركية مشهداً لافتاً أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يظهر أفراداً من الجالية السورية وهم يستقبلون بحرارة ضابط شرطة أمريكي خلال مشاركته في مهرجان التراث السوري السنوي.

الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، وثّق لحظة رفع الضابط على الأكتاف وسط التصفيق والزغاريد، خلال حضوره فعاليات المهرجان الذي تنظمه كنيسة القديس جاورجيوس في منطقة وادي ليهاي، وظهر الضابط الأمريكي في المقطع وهو يشارك الحضور الرقص والدبكة على أنغام موسيقى شعبية سورية، وسط أجواء احتفالية تعكس روح التعايش والانخراط المجتمعي.

ويُعد مهرجان التراث السوري مناسبة سنوية تحتفي خلالها الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة بثقافتها وتقاليدها، وتعرض خلالها الأزياء الشعبية، والمأكولات التراثية، إضافة إلى عروض موسيقية ورقصات فلكلورية، بهدف تعزيز الروابط المجتمعية والتعريف بالهوية السورية.

التفاعل الإيجابي مع الضابط عُدّ دليلاً على العلاقة الطيبة التي تربط الجالية السورية بقوات الأمن في المنطقة، كما عكس مستوى الاندماج والانفتاح المتبادل بين الجاليات المهاجرة والمجتمع المحلي الأميركي.

وحظي المقطع بإشادة واسعة من ناشطين، الذين اعتبروه مثالاً ناجحاً للتنوع الثقافي والتفاهم المجتمعي، خصوصاً في ظل الظروف العالمية التي تتطلب تعزيز قيم التسامح والانفتاح.

ضبط شبكة تروّج سماعات غش خلال الامتحانات في حماة وسط تعزيزات أمنية لحماية نزاهة العملية الامتحانية

أعلنت الجهات الأمنية في محافظة حماة السورية ضبط شبكة تعمل على ترويج سماعات لاسلكية مخصصة للغش في الامتحانات العامة، في وقت تشهد فيه البلاد انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية بمشاركة نحو 398 ألف طالب.

وأوضحت قيادة شرطة حماة أن عملية الرصد والمتابعة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين في الشبكة، بينما تتواصل التحقيقات لتعقب باقي المتصلين بها، وقد تم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم وفق القانون.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إجراءات مشددة اتخذتها وزارة التربية السورية بالتعاون مع الجهات الأمنية، شملت نقل صناديق الأسئلة الامتحانية تحت حراسة مشددة إلى 2216 مركزًا امتحانيًا في مختلف المحافظات، إضافة إلى قطع الاتصالات بشكل جزئي قرب المراكز الامتحانية.

وأعلنت وزارتا الاتصالات والتربية عن جدول زمني لقطع الاتصالات لمدة ساعتين يوميًا خلال فترة الامتحانات، في محاولة للحد من استخدام وسائل التكنولوجيا في الغش، خصوصاً مع تنامي استخدام أدوات متطورة مثل السماعات اللاسلكية والتطبيقات المشفّرة.

وأكدت الوزارتان أن هذا الإجراء المؤقت يأتي بعد دراسة موسعة للخيارات التقنية واللوجستية، بهدف ضمان نزاهة الامتحانات وتقليل التأثير على الحياة اليومية للمواطنين.

القبض على وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد في عملية “أمنية محكمة” بتهم تهريب مخدرات وجرائم خطيرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، اعتقال وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، في عملية أمنية وصفتها بـ”المحكمة”، مؤكدة أنه يُعد من أبرز المطلوبين في قضايا تجارة المخدرات وجرائم أخرى خطيرة ارتُكبت خلال ما سمته بـ”فترة النظام البائد”.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع فرق من وزارة الداخلية، نفذ عملية “نوعية ومحكمة” عبر استدراج وسيم الأسد وتوقيفه، مشيرة إلى أن العملية جرت بسرّية تامة ونفذتها إدارة المهام الخاصة.

ونشرت الوزارة صورة للموقوف، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود “الدولة في ملاحقة رؤوس الجريمة المنظمة ومهربي المخدرات، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم”، في إشارة إلى تحوّل لافت في التعامل مع رموز السلطة السابقين.

ووسيم الأسد كان قد أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية عام 2023، بتهم قيادة قوة شبه عسكرية موالية للأسد، وضلوعه في تجارة واسعة لحبوب الكبتاغون، المخدر الذي تم تهريبه بكميات ضخمة عبر الحدود السورية إلى دول الجوار.

ووفق تقارير دولية، يُعد وسيم من أبرز المتورطين في منظومة اقتصادية وأمنية أدارها النظام السابق لتأمين مصادر تمويل موازية، شملت تهريب المخدرات والسلاح، بدعم من ميليشيات محلية وشخصيات نافذة.

ويعد توقيف شخصية بارزة من الدائرة المقربة لعائلة الأسد مؤشراً على تحول سياسي وأمني كبير في البلاد، لا سيما في ظل التحولات الجارية عقب رفع العقوبات الأميركية مؤخراً، ومساعي الحكومة الجديدة لاستعادة السيطرة على مؤسسات الدولة وتفكيك شبكات النفوذ السابقة.

العملية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة، قد تشمل شخصيات أخرى من رموز النظام السابق، في ظل ضغوط إقليمية ودولية لإعادة هيكلة الدولة السورية ومكافحة تجارة المخدرات التي تحولت إلى ملف دولي بالغ الحساسية.