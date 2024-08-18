بالفيديو.. سيول جارفة وانهيار جدران الجزائر

شهدت معظم ولايات الجزائر أمس السبت، هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية تسببت بجريان السيول بالأودية وارتفاع منسوبها، وغلق العديد من الطرقات والمحاور وإخراج عشرات العالقين.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية، “عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والجنوبية للجزائر”.

وحذرت الأرصاد الجزائرية، “من تساقط أمطار رعدية على ولايات سوق أهراس، وبجاية، وميلة، وأم البواقي، وتبسة، وقالمة، وتيزي وزو، وباتنة، وعنابة، وقسنطينة، وسكيكدة، وجيجل، والطارف، وأدرار، وإن قزام، وبرج باجي مختار، وتمنراست، وإن صالح، وجنات، وإليزي”.

وذكرت قناة “النهار” الجزائرية، أن “مصالح الحماية المدنية في ولاية “جانت” قامت بسحب مياه الأمطار على مستوى حي أغوم، وموقف السيارات لمطار “الشيخ أمود”، كما جرى إخراج 3 سيارات كانت عالقة إثر ارتفاع منسوب مياه “واد أغوم”، وسجلت ولاية “إليزي” انهيارا جزئيا لجدران 4 منازل مبنية بالحجارة، بقرية “إيميهرو تانجديث”.

وبحسب القناة، “في ولاية تمنراست، تم إنقاذ شخصين عالقين داخل سيارة جرفتها مياه وادي تمنراست، وإنقاذ شخصين عالقين في مياه وادي قرية “تلانشويخ”، كما جرى إخراج سيارتين عالقتين في الوحل بحي “8 ماي” “وحي البياضة” دون تسجيل أي خسائر بشرية في بلدية الونزة بولاية تبسة، كما تم سحب مياه الأمطار من داخل 3 منازل بكل من “حي البياضة وحي المركزي وحي باديس”.

وقالت القناة: “في ولاية “المسيلة وبلدية عين الملح”، تم إخراج شاحنة عالقة بالوحل بمنطقة وارير دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفي ولاية “أم البواقي وبلدية عين الكرشة”، تم إخراج سيارتين محاصرتين بمياه الأمطار بالطريق الوطني رقم 100، وإنقاذ عائلة مكونة من ثلاثة أفراد كانت على متن شاحنة عالقة بالوحل، أما في بلدية “سوق النعمان”، فقد تم سحب مياه الأمطار من داخل منزل بحي سيغي عيسى”.