بالفيديو.. شاب جزائري يقتل شقيقته خلال ظهورها في بث مباشر!

أقدم شاب في الجزائر على طعن أخته خلال ظهورها في بث مباشر على الإنستغرام.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، “الضحية وهي على الأرض ومضرجة بدمائها”.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، “إن سيدة في الأربعينيات من عمرها، تعرضت للطعن من قبل شقيقها، بولاية الأغواط، أثناء استعدادها للظهور ببث مباشر على إنستغرام”.

وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية، “أن الجاني غرس خنجرا في رقبة شقيقته التي كانت تستعد للظهور ببث مباشر على إنستغرام”، مشيرة إلى أن “ابنة الضحية هي من صورت الحادثة”.

هذا وأثارت الحتدثة غضبا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الكثيرون الجهات المختصة بتطبيق القانون وتسليط أقصى العقوبات على مرتكب الحادثة.