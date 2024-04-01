بالفيديو.. شاب يخنق أخته حتى الموت في باكستان وأبوه يكافئه!

أقدم أخ على خنق أخته حتى الموت في منزلهم بمدينة توبا تيك سينغ بإقليم البنجاب الباكستاني، بمباركة والده، والذي كافأه على هذه الجريمة الوحشية.

وفي مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شاب يدعى “فيصل”، وهو يخنق شقيقته “ماريا” البالغة من العمر 22 عاما حتى الموت.

وظهر الشاب في الفيديو وهو ينفذ الجريمة بحضور أفراد أسرته حيث سمع أحدهم يتحدّث على الهاتف، كما ظهر بالفيديو والده المدعو “عبد الستار”، وبعد تنفيذه الجريمة، أعطاه والده زجاجة ماء كي يشرب.

وذكرت السلطات المحلية، أن الجريمة وقعت منتصف ليل 17 و18 مارس، وتم القبض على الجناة الذين دفنوا جثة الفتاة يوم 24 مارس.

وتسببت الجريمة بوقوع موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الكثيرون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذا الفعل.