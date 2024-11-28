بالفيديو.. «شاومي» تطلق أجهزة تلفاز مدعومة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة “شاومي Xiaomi”، “عن سلسلة تلفزيونات Redmi Smart TV X” “2025 التي حصلت على تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

وأشارت “شاومي Xiaomi”، “إلى أنها ستطرح 4 نماذج من التلفزيونات الجديدة، تتراوح أحجام شاشاتها ما بين 55 و85 بوصة، وجميع شاشات هذه الأجهزة توفر دقة عرض 4K، وترددها يعادل 240 هيرتز، حيث تدعم شاشات هذه التلفزيونات تقنية True Color التي توفر تبيانا ومستويات سطوع مميزة للألوان، كما تدعم تقنيات Dolby Vision، وتقنيات Qingshan Eye Care التي تحمي أعين المشاهدين من الأشعة الضارة”.

وبحسب الشركة، “المميز في هذه الأجهزة أيضا هو أنها تدعم تقنيات Xiao Ai التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي من خلالها يقوم التلفاز بشكل تلقائي بكتم الصوت عندما يتحدث المستخدم على الهاتف، كما تساعد هذه التقنيات أجهزة التلفاز على ضبط سطوع الشاشة تبعا لإضاءة المكان الموجودة فيه”.

وأشارت “شاومي Xiaomi”، “إلى أن تقنيات “الذكاء الاصطناعي” الموجودة في أجهزة Redmi Smart TV X”” ستقدم للمستخدمين توصيات حول الأفلام والفيديوهات التي تتعلق باهتماماتهم وحول أفضل المواقع لمشاهدة الأفلام والمسلسلات”.