بالفيديو.. «شاومي» تطلق هاتف جديد بأفضل التقنيات والمواصفات

كشفت شركة “شاومي Xiaomi”، عن هاتف جديد جهّزته بأفضل التقنيات والمواصفات المنافسة في عالم أجهزة “أندرويد” الذكية.

وبحسب موقع gsmarena، “حصل Redmi Note 14 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (162.4/75.7/8) ملم، وزنه 190غ، وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2100 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق الموقع، “يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Dimensity 7025 Ultra، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائية بسعة 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 128/256 غيغابايت يمكن توسيعها عبر شرائح microSDXc”.

وبحسب الموقع، “حصلت الكاميرا الأساسية له على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة macro بدقة 2 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 20 ميغابيكسل، ودعمته شركة “شاومي Xiaomi”، بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وزودته ببطارية بسعة 5110 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.