بالفيديو.. شجار وضرب جماعي في «برلمان جورجيا»

تشاجر نواب في “برلمان جورجيا”، خلال مناقشة قانون جديد أطلق عليه اسم “مشروع قانون العملاء الأجانب”، كما تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة “تبليسي”.

وأظهر مقطع مصور، تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة، ثم انضم نواب كثيرون آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات.

هذا ويدعو مشروع القانون، الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، “لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية “خاضعة لنفوذ أجنبي” إذا تلقت أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج”، ويقول معارضو مشروع القانون، بأنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح العاصمة “تبليسي”، العام الماضي وضع “مرشح”، الذي طال انتظاره.

وكان رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا في وقت سابق، مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.