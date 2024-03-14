بالفيديو.. شركة «شاومي» تطلق أول سيارة كهربائية لها

كشفت شركة “شاومي” الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن أول سيارة كهربائية لها.

وحسب وكالة رويترز، يطلق على السيارة اسم “إس يو7″، وتحتوي على تقنية “محرك كهربائي فائق” له قدرة تسارع تفوق سيارات “تسلا” و”بورشه” الكهربائية، ويرجح طرحها للبيع في غضون أشهر.

وحسب الوكالة، تصدر السيارة الجديدة في نسختين، إحداهما بمدى قيادة يصل إلى 668 كيلومترا بشحنة واحدة، والأخرى إلى 800 كيلومتر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لي جون السيارة، خلال حفل الكشف عن السيارة: من خلال العمل الجاد على مدى السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة، سنصبح إحدى كبرى خمس شركات لصناعة السيارات في العالم، ونسعى جاهدين للارتقاء بصناعة السيارات الشاملة في الصين، مضيفا أن هذه الخطط تشمل تصنيع “سيارة أحلام مماثلة لبورشه وتسلا”.

وحول أسعار السيارات، قال لي جون: إن التكلفة ستكون مرتفعة بعض الشيء، لكنها تكلفة يعتقد الجميع أنها مبررة، مضيفا: إن السيارة تتمتع بقدرات الشحن السريع في درجات الحرارة المنخفضة، ومجهزة بتقنية متقدمة تسمح لها بالتعرف على العوائق في ظل الظروف الصعبة مثل تساقط الثلوج.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “شاومي”، أن قدرات القيادة الذاتية لسيارات شاومي ستكون في طليعة الصناعة.

هذا وكانت شركة “شاومي” تعهدت باستثمار 10 مليارات دولار في السيارات على مدى عقد، وستتولى إنتاج سيارة شاومي وحدة تابعة لشركة صناعة السيارات المملوكة للدولة “بايك جروب” في مصنع ببكين بطاقة سنوية تبلغ 200 ألف سيارة.