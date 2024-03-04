بالفيديو.. شركة صينية تطوّر «شاشة شفافة» للحواسيب المحمولة

أعلنت شركة “لينوفو Lenovo” الصينية للإلكترونيات، عن ابتكار جديد يتعلق بأجهزة الحواسيب المحمولة.

وذكرت الشركة، أنها طورت صيغة إبداعية مبتكرة للحواسيب المحمولة، كاشفة عن نموذج اختباري لشاشة شفافة، عرضته خلال مشاركتها في معرض المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية.

وفي مقطع فيديو عرضته الشركة، قالت فيه إن الحاسوب المحمول يحتوي على شاشة زجاجية وسطح، يمكن استخدامه كلوحة مفاتيح أو لوحة للرسم الرقمي، مشيرة إلى أنه سيتيح مستوى جديدا من التفاعل والإبداع.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أضافت شركة “لينوفو الصينية”: يستهدف الجهاز المنتظر تسهيل عمل مصممي الغرافيك وغيرهم من المبدعين الذين يمكنهم استخدام قلم خاص لرسم العناصر التي يرونها تحت أو عبر شاشة الحاسوب.

وبحسب الشركة، يمكن لمكاتب الاستقبال في شركات السياحة والفنادق استخدام شاشة الحاسوب المحمول الجديدة، لأنه يُنظر غالبا إلى شاشات الحواسيب التقليدية في مكاتب الاستقبال باعتبارها حاجزا بين الموظف والعميل، مضيفة: يمكن تعديل درجة شفافية الشاشة بحيث لا يكون في مقدور كل واحد أن يرى ما يقوم به المستخدم على الجهاز.

يذكر أن شركة “لينوفو Lenovo”، هي شركة صينية متخصصة في مجال التكنولوجيا، إذ تنتج الحواسيب المكتبية والشخصية، وأجهزة الإنترنت المتنقلة، والهواتف الذكية،