بالفيديو.. صاروخ يمني يتسبب بهلع وخوف في إسرائيل

تسبب صاروخ أطلقته “جماعة أنصار الله- الحوثيين”، بإثارة الذعر والهلع في إسرائيل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “لقطات تظهر خوف وهلع مواطنيين إسرائيليين لحظة دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد الإعلان عن رصد صاروخ أطلق من اليمن”.

ووفق صحيفة “معاريف” العبرية، فإن “إطلاق الصاروخ من اليمن، أجبر أكثر من 100 وسيلة إعلامية على الاستلقاء على الأرض بعد إطلاق صفارات الإنذار أثناء الحفل في حديقة ياركون”.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: “في أعقاب تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط البلاد، تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن”، موضحا أن “الصاروخ تم اعتراضه باستخدام نظام الدفاع الجوي حيتس”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي توقفت، كما تم رصد دوي انفجارات في وسط إسرائيل وقرب مستوطنات بالضفة الغربية تزامنا مع دوي صفارات الإنذار”.

هذا ويصادف اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر، مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.