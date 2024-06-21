بالفيديو.. «صرصور» يقطع المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية

أثارت حشرة “صرصور” ارتباك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الذي قطع مؤتمره الصحفي حتى القضاء عليه، واصفا إياه “بالكبير جدّا”!.

وفي مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، قطع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مؤتمره الصحفي عندما لاحظ وجود صرصور يزحف على الحائط قرب رأس أحد المراسلين.

وأثناء المؤتمر، رأى “ميلر” الصرصور يزحف على الحائط، وخاطب أحد المراسلين في الغرفة، قائلا: “أكره أن أقاطعك، هناك صرصور كبير على الحائط، فوق رأسك هناك، سوف نؤجل ذلك، لا يوجد مبيد حشري أو مبيد للصراصير”.

وأضاف “ميلر” ضاحكا: “آسف على تشتيت انتباهي، لكن “الصرصور” كبير نوعا ما، والآن، ستواجه القاعة صعوبة في التركيز على الرسائل المهمة للغاية التي يجب علي إيصالها”، وبعد قتل الصرصور، سمع صوت تصفيق، وقال ميلر: “تم حل هذه المشكلة”.