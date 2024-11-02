بالفيديو.. صلاح يمنح ليفربول صدارة الدوري الانجليزي

حقق ليفربول فوزًا دراماتيكيًا على ضيفه برايتون، اليوم السبت، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب نادي ليفربول تخلفه أمام ضيفه برايتون بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 2-1، وتقدم برايتون في النتيجة عن طريق لاعبه التركي فيردي كاديوجلو عند الدقيقة 15، وأدرك المهاجم الهولندي كودي خاكبو التعادل لصالح ليفربول عند الدقيقة 70.

وتكفل النجم المصري محمد صلاح، بتسجيل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 72، بتسديدة مقوسة رائعة سكنت شباك برايتون.

هدف التاريخي محمد صلاح امام برايتونpic.twitter.com/gRteyleSRA — عالم صلاح (@SalahWorld11) November 2, 2024

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع بقائمة الترتيب.

هدف التاريخي محمد صلاح امام برايتونpic.twitter.com/gRteyleSRA — عالم صلاح (@SalahWorld11) November 2, 2024



