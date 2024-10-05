بالفيديو.. صواريخ كروز عراقية تضرب هدفين إسرائيليين في حيفا

أعلنت فصائل عراقية اليوم السبت، أنها قصفت أهدافا إسرائيلية بصواريخ “الأرقب”، إسنادا للمقاومة في فلسطين ولبنان.

وقالت المقاومة في بيان: “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 5-10-2024، بصواريخ الأرقب “كروز مطور” هدفين الأول في ضواحي حيفا شمالا، والثاني في جنوب أراضينا المحتلة”.

وأكدت المقاومة الإسلامية “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وهاجمت المقاومة الإسلامية في العراق مساء الخميس الماضي هدفا إسرائيليا بواسطة مسيّرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى. مما تسبب بمقتل عسكريين وإصابة 23 آخرين.